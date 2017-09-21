«Медуза» 20 сентября рассказала о самых ужасных вещах, которые пользователи Reddit делали со своими героями в симуляторе Sims. Люди топили своих симов, запирали их в крошечных комнатах и разрушали игровые семьи. Но и среди наших читателей нашлись злые гении! Они рассказали, как строили мавзолей и «Дом-2» на выживание, убивали героев и выдавали их замуж за Смерть.

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Однажды я построила казарму на восемь симов. Они все выглядели идентично: рыжие кудри, очки, комбинезон. Вместо имен у них были номера. Кровати у всех были в виде красного сердца. Иногда я замуровывала их в комнате развлечений, где черные стены были целиком покрыты плазменными телевизорами, и каждый показывал что-то свое.

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Я как-то создал настоящий мавзолей. Персонаж очень походил на Ленина, и идея родилась моментально. Я поставил в центре зала ванну и заставил персонажа в нее лечь, затем нажал на паузу и обнес ванну низким красным забором. Он так и лежал несколько лет, не умирая. Пережил даже своих праправнуков. Когда последние симы из этой семьи умерли в пожаре, я снес заборчик, и за Ильичом наконец пришла Смерть с косой. Я даже всплакнул немного.

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Мы с моей лучшей подругой играли в Sims 2. В один прекрасный момент нам захотелось сделать свое собственное кладбище. Мы создали максимальное количество персонажей и устроили игру на выживание. Большинство жертв были заперты в доме без дверей, остальные плавали в бассейне без лестницы. Когда они медленно сходили с ума, появлялся розовый шизофренический заяц. Мы часа полтора наблюдали, как эти люди умирали. Они даже не могли разговаривать друг с другом, так как мы отключили им [режим] свободы воли. В итоге остался один сим, на глазах которого все умерли. Мы построили ему большой дом, а из останков остальных сделали кладбище. Призраки мучили его, но он смог пережить это и построить счастливую семью.

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Мы с одноклассницей часто приходили в гости друг к другу и играли в Sims. Мы наказывали вредных и неугодных гостей наших симов тем, что запирали их на втором этаже, запускали кучу фейерверков прямо в помещении, давали нашим персонажам выбежать к телефону, убирали дверь и смотрели, как второй этаж сгорает дотла. А пожарные, приехавшие на место, ничего не могли с этим сделать и носились как угорелые. Ну или просто убирали лестницу из бассейна — так вообще все делали. Это все было в начальной школе.

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Я заключил легальный брак персонажа со Смертью. На экране загрузки семьи моя тетка стояла, обнявшись с пустотой. Насколько я помню, чтобы Смерть вообще пришла в дом, приходилось убивать какого-нибудь гостя, застроив его стенами. Моя сим то в панике убегала от законного мужа, то бежала к нему обниматься. Словом, висельно весело было. И ей, и мне.

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Когда моя жена играла в Sims, она находила богатого персонажа и выходила за него замуж. Потом муж случайно сгорал или тонул, а она получала наследство и строила все лучшие и лучшие дома. Теперь я боюсь богатеть.

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Пожалуй, самым ужасным, что я делала в Sims, было создание тюрьмы или «Дом-2» на выживание. Я создавала восемь человек, заселяла их в восьмикомнатный дом. После чего я убирала двери, и мои подопытные оказывались взаперти. У каждого в комнате были какие-то предметы быта, помогающие удовлетворять потребности, но не хватало чего-то важного. После этого начиналось шоу: симы мучились от голода, бессонницы, от отсутствия гигиены и так далее. Раз в несколько дней предметы в комнате менялись на другие, и они могли удовлетворить свои потребности. При этом каждый из них должен был «прокачать» какой-то скилл — за это они получали поощрение. До конца «шоу» доходили немногие. Когда оставалось два или три человека, то их можно было считать победителями, и им доставался дом и нормальная жизнь. Сейчас я ужасаюсь, как такое могло прийти мне в голову, когда мне было 12-13 лет, и не могу это как-то объяснить.