«Мы заманивали людей и поджигали их. Мама отобрала игру, когда узнала» Пользователи Reddit рассказывают об ужасных вещах, которые они делали в Sims

Пользователь Reddit с ником RMFKB выложил картинку с огромным лабиринтом в игре Sims: он построен вокруг дома человечка, и персонаж тратит по 7 часов, чтобы выбраться из него и вернуться домой. RMFKB попросил других пользователей рассказать, что самое ужасное они делали в Sims — и фантазия некоторых людей нас пугает.

Я запирал человечков в комнате 1 на 1. В стенах были окна, а в комнате — телефон. Так что они медленно умирали от голода, при этом заказывали пиццу, видели, как она приезжает, не могли ее забрать, смотрели, как она лежит на полу и плесневеет после того, как доставщик уедет. Не знаю, почему я так делал.

У меня был сосед, который постоянно приходил ко мне домой и что-нибудь ломал или крал, а затем убегал.

Однажды я остановил время, когда он убегал через мой двор, построил вокруг него четыре стены с одним маленьким окошком и позвал всех остальных соседей потусить в бассейне и посмотреть, как он мочится под себя и умирает от голода.

Sims научили меня многому…

В моей версии нельзя было строить комнату 1 на 1 с симом внутри. Так что я ставил в комнату 2 на 2 музыкальный центр, и тем самым лишал человечков свободы воли. Они уставали и хотели лечь спать, но музыка не давала им сделать это.

Моя сим соблазняла соседских мужей, заставляла их уходить из семьи, спала с ними, писала их портреты, а затем бросала их. После этого я вешал портреты в длинном коридоре, ведущем в спальню моего сима, так что каждая новая жертва проходила через галерею предыдущих.

Старая семья не принимала неверных мужей назад, так что они заканчивали жизнь в одиночестве в маленьких отстойных домишках, наблюдая, как их бывшие жены и бывшая любовница наслаждаются жизнью без них.

Я сделал в Sims 3 «Подземелье рабов-художников». Построил подвал с отдельными комнатами, в которых было все необходимое для выживания, плюс пачка мольбертов. Затем заманивал туда ничего не подозревающих гостей или горничных/дворецких, и через некоторое время у меня была группа Ван Гогов, пишущих у меня под ногами. Их картины можно было продавать за приличные деньги раз в несколько дней.

Все люди, которых я заманивал в подземелье, были друзьями или знакомыми отца семейства. И вход туда был только через его кабинет. Так что его семья понятия не имела, что глава семейства порабощал соседей, чтобы поддерживать их расточительный образ жизни.

Я однажды делала семейную династию. Собиралась вырастить 10 поколений красивых симов, но муж моей первой, видимо, сделал себе пластическую операцию. У их ребенка был нос крючком.

В наказание за это, я заперла мужа в коробке 1 на 1 с низкими стенками и заставила своего сима соблазнять нового супруга прямо возле этой коробки. Он три дня наблюдал, как его жена изменяет ему, и умирал от голода. А все из-за уродливого носа.

Я создала в Sims своего бывшего и шлюху, ради которой он меня бросил. Я дала им отстойные раздельные кровати и не поставила душ. Им пришлось выращивать свою собственную еду. Он обижал ее каждый раз, когда они появлялись на людях, так что она всегда плакала.

Я училась в средней школе.

Мы с другом установили кучу модов для Sims 3 и как-то разрешили браки между взрослыми и детьми. Мы создали персонажа, похожего на одного из наших школьных учителей, и поженили его на его же ребенке. Затем этот чувак запер себя и своего ребенка в подземелье, и они играли в шахматы круглые сутки. В конце концов наш «учитель» умер, а ребенок вышел из подземелья и стал чемпионом мира по шахматам. А затем совершил самоубийство.

Мы с моей сестрой заманивали людей в углы и поджигали их. Мая мама отобрала игру, когда обнаружила это.

Тоже делали что-то ужасное в Sims? Расскажите в чате к этому материалу или пришлите письмо в редакцию, нажав на кнопку «Напишите нам». Поужасаемся вместе.