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Собака сыграла в матче чемпионата Аргентины. И укусила микрофон в послематчевом интервью

Meduza
11:37, 19 сентября 2017
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В матч чемпионата Аргентины между «Сан-Лоренсо» и «Арсеналом» из Саранди вмешалась собака. Когда футболисты собирались подавать угловой, она выбежала на поле и принялась играть с мячом у границы вратарской площади. Игроки отправили мяч к угловому флажку, но собака догнала его и там.

Матч проходил на поле «Сан-Лоренсо» в Буэнос-Айресе. После игры журналисты местного телеканала решили взять у собаки интервью — и она вцепилась в микрофон зубами.

Little dog has interrupted a football match between San Lorenzo and Arsenal.
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