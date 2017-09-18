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«Коть решил поиграть в футбол», «Пёся недоволен положением дел»: паблик с действительно важными новостями

Meduza
08:30, 18 сентября 2017

В соцсети «ВКонтакте» 13 сентября появилась группа «Важные новости», в которой публикуются фейковые скриншоты из срочных телерепортажей о животных — кошках, собаках, мышах, кроликах и воспитанном гусе.

Внимание: в этом материале вставлено много постов из «ВКонтакте». Они могут загрузиться не сразу. Потерпите.

Сделать аналогичный кадр со срочной новостью про своего питомца можно в одном из онлайн-генераторов. Например, в этом.

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