«Коть решил поиграть в футбол», «Пёся недоволен положением дел»: паблик с действительно важными новостями

В соцсети «ВКонтакте» 13 сентября появилась группа «Важные новости», в которой публикуются фейковые скриншоты из срочных телерепортажей о животных — кошках, собаках, мышах, кроликах и воспитанном гусе.

Внимание: в этом материале вставлено много постов из «ВКонтакте». Они могут загрузиться не сразу. Потерпите.

Сделать аналогичный кадр со срочной новостью про своего питомца можно в одном из онлайн-генераторов. Например, в этом.