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«Оно воюет». Петербургские клоуны устроили акцию на борту крейсера «Аврора»

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14:30, 17 сентября 2017
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В Петербурге семь человек в костюмах клоунов подняли на борту крейсера «Аврора» плакаты «Оно воюет», «Нам нужны враги», «Не служил — не клоун» и флаг с надписью «Клоунское государство». Фотограф Давид Френкель сообщил, что клоуны потребовали увеличить военный бюджет.

Утро. Клоуны захватили "Аврору". Ну, так оно и было...

Опубликовано Вадимом Ф. Лурье 17 сентября 2017 г.
В начале сентября в Петербурге прошла акция клоунов с требованием запретить показ фильма «Оно» по роману Стивена Кинга. Герой картины — монстр Пеннивайз, который появляется в образе клоуна. Участники акции заявили, что фильм «порочит честь нашей профессии и оскорбляет чувства клоунов».

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