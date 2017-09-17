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«Оно воюет». Петербургские клоуны устроили акцию на борту крейсера «Аврора»
В Петербурге семь человек в костюмах клоунов подняли на борту крейсера «Аврора» плакаты «Оно воюет», «Нам нужны враги», «Не служил — не клоун» и флаг с надписью «Клоунское государство». Фотограф Давид Френкель сообщил, что клоуны потребовали увеличить военный бюджет.
Группа клоунов-милитаристов захватила крейсер Аврора, с требованием увеличить военный бюджет. «Не служил не клоун», «ОНО воюет» pic.twitter.com/10pzQd5kqv— Dave Frenkel (@merr1k) September 17, 2017
Утро. Клоуны захватили "Аврору". Ну, так оно и было...Опубликовано Вадимом Ф. Лурье 17 сентября 2017 г.
В начале сентября в Петербурге прошла акция клоунов с требованием запретить показ фильма «Оно» по роману Стивена Кинга. Герой картины — монстр Пеннивайз, который появляется в образе клоуна. Участники акции заявили, что фильм «порочит честь нашей профессии и оскорбляет чувства клоунов».