«Оно воюет». Петербургские клоуны устроили акцию на борту крейсера «Аврора»

В Петербурге семь человек в костюмах клоунов подняли на борту крейсера «Аврора» плакаты «Оно воюет», «Нам нужны враги», «Не служил — не клоун» и флаг с надписью «Клоунское государство». Фотограф Давид Френкель сообщил, что клоуны потребовали увеличить военный бюджет.

Группа клоунов-милитаристов захватила крейсер Аврора, с требованием увеличить военный бюджет. «Не служил не клоун», «ОНО воюет» pic.twitter.com/10pzQd5kqv — Dave Frenkel (@merr1k) September 17, 2017