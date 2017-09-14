«Тихие соседи»: в Мичигане продают дом у кладбища

Жительница города ДеВитт (штат Мичиган) Дебора Перрин решила продать свой дом и обратилась к риэлтору Шейну Бройлсу. Перрин предупредила агента, что у дома есть небольшой нюанс: он находится через дорогу от кладбища.

Однако Бройлса это не смутило. Помимо рекламного щита агентства недвижимости, оповещающего о том, что дом продается, риэлтор добавил табличку «тихие соседи», указывающую на кладбище.

My new listing in DeWitt across from the cemetery... #AccurateDescriptions Feel free to share. Опубликовано Shane Broyles 8 сентября 2017 г.

Бройлс рассказал, что это первый раз, когда для продажи дома он использует шутки. По словам риэлтора, он вдохновлялся историей, которую ему рассказали бабушка и дедушка — они знали мужчину, жившего у кладбища. «Он знал только одну шутку: «Ну, у меня хотя бы тихие соседи», — заключил агент.

Получилось ли у Бройлс и Перрин продать дом, неизвестно.