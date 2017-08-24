В аэропорту Дублина кто-то забыл надгробие. На нем написано: «Мы всегда будем помнить тебя и никогда не забудем»

Сотрудники Дублинского аэропорта рассказали, что несколько лет назад один из пассажиров забыл в терминале надгробие с эпитафией «Мы всегда будем помнить тебя и никогда не забудем». По словам пресс-секретаря аэропорта Одри ОʼХаган, владелец надгробного камня так и не объявился.

Надгробие попало в список самых необычных вещей, забытых пассажирами. В нем также оказались сиденье для унитаза, стеклянный глаз, человеческий прах, связка чугунных ключей от подземелья и манекены.

ОʼХаган также рассказала несколько историй о пассажирах, намеревавшихся улететь из Дублина с предметами, которые нельзя сдать в багаж. Один из пассажиров попытался провезти в ручной клади кухонную раковину, другой хотел сдать в багаж огромный валун, который он забрал с пляжа в качестве сувенира из Ирландии, а третий спрятал в кармане живую черепаху.