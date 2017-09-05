Facebook разрешит блокировать страницу Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан. Сейчас это невозможно
Марк Цукерберг заявил, что Facebook устранит ошибку, которая не позволяет заблокировать его страницу.
Пользователи фейсбука могут заблокировать любой аккаунт, чтобы не видеть его публикации в своей ленте, кроме аккаунтов основателя соцсети Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан. При попытке заблокировать их страницы появляется сообщение «Сейчас этот профиль не может быть заблокирован».
Как рассказал Цукерберг, команда Facebook работает над проблемой, но это непростая задача, и для ее решения требуется время. По словам пресс-секретаря Facebook, ошибка возникает, когда несколько пользователей пытаются одновременно заблокировать одну и ту же страницу. Представители Facebook подчеркивают, что в социальной сети нет страниц, которые невозможно заблокировать.