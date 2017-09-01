В фейсбуке можно заблокировать кого угодно. Только не Марка Цукерберга и его жену

Пользователи фейсбука могут заблокировать любой аккаунт и не видеть его публикации в своей ленте. Но только не страницы основателя соцсети Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан. Если попытаться заблокировать их страницы, появится сообщение «Сейчас этот профиль не может быть заблокирован».

Единственное, что можно сделать, — это отписаться от публикаций Цукерберга и Чан. В этом случае посты все равно могут оказаться в вашей ленте, если их лайкнут друзья.

Страницы других верифицированных профилей заблокировать можно.

По словам представителя Facebook, сообщение об ошибке появляется, если несколько пользователей пытаются одновременно заблокировать одну и ту же страницу. «Другими словами, официальная позиция компании заключается в том, что профили Цукерберга и Чан перегружены запросами пользователей, пытающихся заблокировать их», — сообщает издание Quartz.