У Марка Цукерберга родилась вторая дочь. Он уйдет в декретный отпуск

Марк Цукерберг
17:54, 28 августа 2017
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У руководителя Facebook Марка Цукерберга родилась вторая дочь. Ее назвали Огост (August).

Опубликовано Mark Zuckerberg 28 августа 2017 г.

В приветственном письме Цукерберг выразил надежду, что до тех пор, пока его дочь повзрослеет, она успеет насладиться всеми радостями детства. «Я надеюсь, что ты будешь бегать вокруг нашей гостиной и сада, сколько захочешь. А еще я надеюсь, что ты будешь много спать. Надеюсь, в этом ты будешь хороша. А еще я надеюсь, что даже во сне ты чувствуешь, как сильно мы тебя любим», — написал Марк Цукерберг.

В связи с рождением дочери он возьмет декретный отпуск на месяц сейчас и еще на месяц позже в этом году. Сотрудники Facebook могут брать отпуск в связи с рождением ребенка на срок до четырех месяцев.

Первая дочь родилась в семье Марка Цукерберга и Присциллы Чан в декабре 2015 года. Ее зовут Макс.

Марк Цукерберг. Просто человек

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