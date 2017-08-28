У Марка Цукерберга родилась вторая дочь. Он уйдет в декретный отпуск

У руководителя Facebook Марка Цукерберга родилась вторая дочь. Ее назвали Огост (August).

В приветственном письме Цукерберг выразил надежду, что до тех пор, пока его дочь повзрослеет, она успеет насладиться всеми радостями детства. «Я надеюсь, что ты будешь бегать вокруг нашей гостиной и сада, сколько захочешь. А еще я надеюсь, что ты будешь много спать. Надеюсь, в этом ты будешь хороша. А еще я надеюсь, что даже во сне ты чувствуешь, как сильно мы тебя любим», — написал Марк Цукерберг.

В связи с рождением дочери он возьмет декретный отпуск на месяц сейчас и еще на месяц позже в этом году. Сотрудники Facebook могут брать отпуск в связи с рождением ребенка на срок до четырех месяцев.