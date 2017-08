По сериалу «Ходячие мертвецы» выйдет мобильная игра. Надо будет убивать зомби в дополненной реальности

Финская студия Next Games анонсировала мобильную игру The Walking Dead: Our World по сериалу «Ходячие мертвецы».

В трейлере игры не показан настоящий геймплей, но он дает примерное представление того, что ждет пользователей. The Walking Dead: Our World будет построена на дополненной реальности: зомби будут появляться на экране на фоне реальных объектов, на которые пользователь навел телефон (по такому же принципу работает ловля покемонов в Pokemon Go).

Игроки в трейлере убивают зомби разными видами оружия, а также взаимодействуют друг с другом и персонажами сериала.

The Walking Dead: Our World — Coming Soon to App Store and Google Play Next Games

Обновлено: Techcrunch опубликовал видео с геймплеем The Walking Dead: Our World.

The Walking Dead: Our World TechCrunch

Когда выйдет игра, неизвестно. Она будет доступна на iOS и Android.