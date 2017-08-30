шапито
По сериалу «Ходячие мертвецы» выйдет мобильная игра. Надо будет убивать зомби в дополненной реальности
Финская студия Next Games анонсировала мобильную игру The Walking Dead: Our World по сериалу «Ходячие мертвецы».
В трейлере игры не показан настоящий геймплей, но он дает примерное представление того, что ждет пользователей. The Walking Dead: Our World будет построена на дополненной реальности: зомби будут появляться на экране на фоне реальных объектов, на которые пользователь навел телефон (по такому же принципу работает ловля покемонов в Pokemon Go).
Игроки в трейлере убивают зомби разными видами оружия, а также взаимодействуют друг с другом и персонажами сериала.
Обновлено: Techcrunch опубликовал видео с геймплеем The Walking Dead: Our World.
Когда выйдет игра, неизвестно. Она будет доступна на iOS и Android.