С улиц Москвы уберут баннеры с надписями «наберажная» и «дабрыненская» (кажется, они провисели несколько месяцев)

На баннерах, установленных в рамках программы благоустройства улиц Москвы «Моя улица», нашли опечатки. На одном из них вместо «Краснопресненская набережная» было написано «Краснопресненская наберажная », а на другом — «метро Дабрыненская » вместо «метро Добрынинская».

Фотографию обоих баннеров 23 августа выложил в инстаграм москвич Алексей Одинцов. Но его пост почти никто не заметил.

A post shared by Alexey Odintsov (@moonlight_guest) on Aug 23, 2017 at 4:47am PDT

Через два дня на ошибки обратил внимание блогер Хэнк Дибуонки, который на смеси английского и русского попытался объяснить своим читателям, в чем проблема.

Seen on the fence surrounding the долгострой in front of Paveletsky rail terminal. "Дабрыненская"? "Наберажная"? use spell-check! #мояулица pic.twitter.com/rsgc2BtjvA — Hank DeBwankey (@russiaexplainer) August 25, 2017

Наконец, 28 августа Одинцов опубликовал свои фотографии в сообществе «Автомобилисты Москвы». После этого власти столицы наконец отреагировали: пресс-секретарь префектуры ЦАО Елена Седина заявила «Говорит Москва», что баннеры будут демонтированы в ближайшее время. Их разместил застройщик, отметила Седина.

Когда появились баннеры, неизвестно. Но еще в апреле 2017 года москвичка Зоя Гайдученко указывала на ошибку в слове «набережная». В июле работы у метро Добрынинская проверял мэр Москвы Сергей Собянин.