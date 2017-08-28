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С улиц Москвы уберут баннеры с надписями «наберажная» и «дабрыненская» (кажется, они провисели несколько месяцев)

Meduza
15:53, 28 августа 2017

На баннерах, установленных в рамках программы благоустройства улиц Москвы «Моя улица», нашли опечатки. На одном из них вместо «Краснопресненская набережная» было написано «Краснопресненская наберажная», а на другом — «метро Дабрыненская» вместо «метро Добрынинская».

Фотографию обоих баннеров 23 августа выложил в инстаграм москвич Алексей Одинцов. Но его пост почти никто не заметил.

Через два дня на ошибки обратил внимание блогер Хэнк Дибуонки, который на смеси английского и русского попытался объяснить своим читателям, в чем проблема.

Наконец, 28 августа Одинцов опубликовал свои фотографии в сообществе «Автомобилисты Москвы». После этого власти столицы наконец отреагировали: пресс-секретарь префектуры ЦАО Елена Седина заявила «Говорит Москва», что баннеры будут демонтированы в ближайшее время. Их разместил застройщик, отметила Седина.

Когда появились баннеры, неизвестно. Но еще в апреле 2017 года москвичка Зоя Гайдученко указывала на ошибку в слове «набережная». В июле работы у метро Добрынинская проверял мэр Москвы Сергей Собянин.

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