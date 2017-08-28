С улиц Москвы уберут баннеры с надписями «наберажная» и «дабрыненская» (кажется, они провисели несколько месяцев)
На баннерах, установленных в рамках программы благоустройства улиц Москвы «Моя улица», нашли опечатки. На одном из них вместо «Краснопресненская набережная» было написано «Краснопресненская наберажная», а на другом — «метро Дабрыненская» вместо «метро Добрынинская».
Фотографию обоих баннеров 23 августа выложил в инстаграм москвич Алексей Одинцов. Но его пост почти никто не заметил.
Через два дня на ошибки обратил внимание блогер Хэнк Дибуонки, который на смеси английского и русского попытался объяснить своим читателям, в чем проблема.
Seen on the fence surrounding the долгострой in front of Paveletsky rail terminal. "Дабрыненская"? "Наберажная"? use spell-check! #мояулица pic.twitter.com/rsgc2BtjvA— Hank DeBwankey (@russiaexplainer) August 25, 2017
Наконец, 28 августа Одинцов опубликовал свои фотографии в сообществе «Автомобилисты Москвы». После этого власти столицы наконец отреагировали: пресс-секретарь префектуры ЦАО Елена Седина заявила «Говорит Москва», что баннеры будут демонтированы в ближайшее время. Их разместил застройщик, отметила Седина.
Когда появились баннеры, неизвестно. Но еще в апреле 2017 года москвичка Зоя Гайдученко указывала на ошибку в слове «набережная». В июле работы у метро Добрынинская проверял мэр Москвы Сергей Собянин.
иногда я косячу и долго думаю, что я плохой редактор, но потом я нахожу в центре Москвы на растяжке слово "наберажная". и сразу отпускает. pic.twitter.com/MgSztN83Dr— z (@zed_ou_ee) April 24, 2017