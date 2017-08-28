Людмила Прокофьевна, вы любите собирать грибы? Джон Сноу и Дейенерис стали героями «Служебного романа»

В седьмом сезоне «Игры престолов» Джон Сноу наконец встретился с Дейенерис Таргариен. Мы не будем обсуждать то, что случилось в седьмой серии (об этом здесь), так что никаких спойлеров.

Московский фотограф Ксения Чайка представила, что Джон и Дейенерис на самом деле — герои «Служебного романа» Анатолий Новосельцев и Людмила Калугина. Чайка наложила на кадры из «Игры престолов» диалоги из советского фильма, и получилось почти идеально. Людмила Прокофьевна, вы любите собирать грибы?