«Игра престолов», 7 сезон, 7 серия. С первым днем зимы! Много спойлеров и вопросов о том, что дальше Не читайте это, пока не посмотрели весь сезон (он закончился!)

На канале HBO и в российской «Амедиатеке» завершился 7 сезон «Игры престолов». «Медуза» посмотрела финальную серию и рассказывает, что же там произошло. А также осторожно размышляет о том, что нас ждет впереди. Внимание: если вы не смотрели седьмую серию, лучше закройте этот материал!

Что произошло?

В Королевской Гавани произошел исторический саммит. Все основные претенденты на трон встретились в Драконьих Ямах — месте, известном прежде всего по книгам. Фанаты романов Мартина отмечают, что драконы, выращенные в ямах, были гораздо компактнее и тщедушнее тех, что росли на воле — так что Серсея (если место встречи выбирала она) определенно намекнула Дейенерис, что хорошо знает историю Таргариенов. Отсутствие Визериона, как пишут в таких случаях корреспонденты с официальных мероприятий, тоже не осталось незамеченным.

На встрече Серсее предъявили ходячего мертвеца, и он ее впечатлил. Еще больше он впечатлил Эурона Грейджоя, который тут же разыграл сценку: мол, так боится живых трупов, что предает Серсею и отправляется зимовать на Железные острова. На самом деле он уплывет в Эссос, чтобы привести под знамена Ланнистеров целую армию наемников — Золотых Мечей.

Серсея же заявила, что согласна присоединиться к коалиции против Короля Ночи, если Джон Сноу преклонит перед ней колено. Уставший от таких требований Джон прямо сказал, что его колено давно преклонено перед Дейенерис. Серсея обиделась и ушла со встречи, а Тирион и Дейенерис принялись ругать Джона: неужели не мог соврать хоть разок.

Тирион попытался исправить ситуацию и пошел на прием к Серсее, где понял две вещи: она, несмотря на все, что он сделал (и не сделал), не хочет его убивать, а еще она беременна — а значит, надеется на мирные переговоры. После трогательной семейной встречи Серсея согласилась на второй раунд переговоров и пообещала, что поддержит остальные дома в борьбе с Королем Ночи в обмен на иммунитет от преследования после окончания зимы.

Больше всех в эту историю поверил Джейме Ланнистер, который тут же собрал своих генералов и начал готовиться к маршу. Серсея объяснила ему, что никакого марша не будет, а будет удар в спину союзникам. После чего состоялась еще одна беседа брата и сестры, где сестра угрожала убить брата. Джейме ответил, что не верит в угрозы, ведь без него прервется род Ланнистеров. Серсея сказала, что скоро родится еще один Ланнистер, так что Джейме уже особо не нужен. Но приказывать своему ручному зомби Роберту Стронгу убить Джейме все же не стала.

Ошарашенный Джейме покинул Королевскую Гавань и, по всей видимости, собирается примкнуть к Тириону и Бриенне. А ошарашенные фанаты уже строят теории, что вся беременность Серсеи — fake news.

Другие важные детали: мейстера Квиберна совершенно не удивило существование ходячих мертвецов; Гора и Пес обменялись угрозами, а Бриенна сказала Джейме, что чувства важнее долга. А ее долг, напомним, защищать дочерей Кейтлин Старк.

В Винтерфелле прошел процесс века. Половину серии Мизинец внушал Сансе, что Арья собирается ее убить. И делал это так убедительно, что фанатские надежды на то, что Арья расправится с Мизинцем с помощью его же клинка, таяли на глазах. Но нет: когда Санса вызвала всех лордов в главный зал Винтерфелла, чтобы устроить суд, выяснилось, что суд вовсе не над Арьей, а над Мизинцем. При помощи Брана сестры вывели великого комбинатора на чистую воду и припомнили ему все грехи. Мизинцу инкриминировали: отравление десницы короля Джона Аррена (с которого начались события книг и сериала); организацию покушения на Брана Старка (в котором Кейтлин ошибочно обвинила Тириона Ланнистера); убийство Лизы Аррен (и таким образом незаконный захват власти в Доме Арренов) и фактическую продажу Сансы в рабство Рамси Болтону. Сир Петир Бейлиш пытался оправдаться и признаться Сансе в любви, но его последнюю речь оборвала Арья, перерезав несчастному горло.

HBO / «Амедиатека»

Другие важные события в Винтерфелле: окончательное примирение сестер на фоне надвигающейся с севера снежной бури и долгожданное знакомство двух эрудитов Вестероса — Брана Старка и Сэма Тарли. Бран рассказывает Сэму, что Джон — незаконный сын Рейгара Таргариена и Лианны Старк и поэтому на самом деле не бастард с севера (Сноу), а бастард с юга — то есть Сэнд. А Сэм не без удовольствия поправляет Брана: согласно книгам, Таргариен и Старк успели пожениться, так что Джон — Таргариен.

И зовут его вовсе не Джон, а как — узнаете из флешбэка Брана.

Тем временем Джон Сноу и Дейнерис Таргариен плывут на север на корабле и впервые занимается там любовью. Ничего-то ты не знаешь, Джон Сноу.

А за Стеной произошла, собственно, отмена стены. Король Ночи верхом на охладевшем к своей прежней жизни драконе Визерионе атаковал защитников ледяной твердыни в районе замка под названием Восточный дозор у моря — как и предсказывали в своих видениях Пес и Бран. Дракон огнем растопил стену, а белые ходоки и их армия мертвецов-вихтов ринулась в пролом. Никто из людей пока не пострадал, а неизбежную битву отложили до премьеры следующего сезона, но есть несколько героев, за которых уже очень страшно. Например, за Тормунда.

Вопросы, вопросы, вопросы!

Стоило ли убивать Мизинца вот так?

Эффектная расправа — это хорошо; вдобавок, Винтерфелл уже второй сезон подряд сохраняет репутацию места, где торжествует справедливость. В прошлом году Старки в последний момент переиграли Рамси Болтона. В этом — Петира Бейлиша. Но убийство Мизинца на глазах у десятков лордов Севера лишает Арью и Сансу маневра. Теперь Арье опасно использовать лицо Мизинца во время своих вылазок во вражеский тыл — шпионы могут доложить Серсее, что он мертв. А как легко было бы подкрадываться к врагам и убивать их кинжалом! Перевоплощение в Уолдера Фрея, с которого начался сезон, — отличная демонстрация возможностей, которые смена лиц дает Арье. К тому же, Мизинец мог бы быть ценным свидетелем на других судебных процессах — к примеру, над Серсеей.

Падет ли Винтерфелл?

Вторжение белых ходоков ожидается в районе земель Амберов и Карстарков, но тут есть то ли ляп, то ли «пасхальное яйцо», которое уже не дает фанатам покоя. В видении из первой серии и в финальной атаке из последней серии среди армии мертвецов невозможно не заметить ожившего Вун Вуна — великана, погибшего под Винтерфеллом. Вряд ли кто-то позаботился о том, чтобы доставить тело на историческую родину и похоронить, не сжигая. Так что воскреснуть Вун Вун мог только во время штурма главной твердыни Севера армией белых ходоков.

Что происходит с Серсеей?

Готовность Серсеи распрощаться с Джейме говорит о многом. Например, о том, что она очень сильно боится пророчеств. Однажды она видела сон, предвещавший ее позорную прогулку голышом, и он сбылся. Однажды ведьма сказала подруге Серсеи, что она умрет в ту же ночь, и подруга действительно умерла. Та же ведьма напророчила, что трое детей Серсеи погибнут — и так оно и было. Теперь над королевой нависают две угрозы: что ее убьет валонкар (чей-то младший брат или чья-то младшая сестра) и что у нее больше не будет детей.

Поэтому изгнание Джейме может означать две вещи: беременность ненастоящая (а он единственный, от кого это было бы сложно скрыть), а валонкаром Серсея считает и своего брата — ведь он родился на несколько секунд позже нее. Некоторые фанаты, впрочем, полагают, что четвертая беременность должна завершиться выкидышем, а Джейме из-за отсутствия руки — никудышный душитель.

Решайте сами, а мы просто процитируем пророчество из книги:

— У нас с королем будут дети?

— О, да. Шестнадцать у него, и трое у тебя. Золотыми будут их короны и золотыми их саваны. А когда ты утонешь в слезах, на твоей бледной шее сомкнет свои руки валонкар и задушит в тебе жизнь.

Книга «Пир стервятников», Глава «Серсея VIII»

Трейлер седьмого сезона «Игры Престолов» GameofThrones

Чего хочет Король Ночи и будет ли у него Королева?

Джордж Р. Р. Мартин часто критиковал Джона Р. Р. Толкиена за неокончательное решение вопроса с орками: мол, как писатель-гуманист собирается бороться с армиями орков, оставшимися после победы над Сауроном? Строить для них лагеря беженцев и школы? Или истреблять до конца? Чтобы избежать такой же проблемы, Мартин придумал своих Иных как абсолютное зло. Но фокус в том, что в сериале Король Ночи не похож на стихийное бедствие. У него есть план, есть характер и есть меняющаяся от сезона к сезону внешность: фанаты отмечают, что в последних сериях он выглядит человечнее, чем два года назад — во время битвы в Суровом доме, и в этой человечности есть что-то от Брана Старка.

В версию, что Король Ночи — это Бран Старк, верить совершенно не хочется, зато хочется верить, что он как-то объяснит свои поступки. За все время сериала он минимум дважды давал людям уйти живыми (чтобы они предупредили остальных) — сначала это был дозорный-дезертир в самой первой серии самого первого сезона, потом — Сэм Тарли. То есть Король Ночи в том или ином виде готов к коммуникации.

Что если выяснится, что ему просто нужен наследник? Ведь Крастер был последним одичалым, который продолжал выполнять древний договор и отдавал Королю Ночи своих младенцев в обмен на неприкосновенность.

Что если Король хочет снять с себя проклятье Детей Леса? Те поймали его тысячу лет назад и превратили в монстра, чтобы он воевал с людьми. Возможно, истребив всех людей, Король надеется выполнить свою миссию и обрести покой.

И наконец, что если Королю просто нужна Королева? Неслучайно ведь у Серсеи перед смертью будет «бледная шея», а в трейлере сезона у нее было ледяное дыхание. В общем, ждем от героя словенского актера Владимира Фурдика сюрпризов.

Кто предаст Дейенерис?

Согласно пророчеству, о котором мы уже говорили, Королеву Драконов предадут трижды: из-за денег (Мормонт), из-за крови (возможно, это та ведьма, которая использовала ее кровь, чтобы якобы исцелить кхала Дрого — а на деле отомстить и ему, и его кхалиси) и из-за любви.

До предыдущей серии самой популярной версией было то, что два предательства уже случились, а третьим иудой окажется Тирион, который слишком любит своего брата Джейме, чтобы дать Дейенерис того убить. Но поскольку Джейме сбежал от Серсеи, то теперь у Бурерожденный куда меньше причин его убивать.

Зато важное другое: остановить Короля Ночи, согласно пророчеству, должен Обещанный Принц — реинкарнация древнего героя Азора Ахая. Принцем могут быть и Джон, и Дейенерис — это слово, как говорят в Вестеросе, «гендерно-нейтральное».

Но если новая битва Азора Ахая с Королем Ночи должна хотя бы композиционно повторить старую, то имеет смысл вспомнить, как тот его победил. Азор Ахай использовал меч Светозарый, для закалки которого ему потребовалось пролить кровь своей жены. Мы не верим в счастливый финал «Игры престолов», поэтому ставим на то, что Джону, или Дейенерис, или их возможному ребенку придется погибнуть во благо общего дела.

Причем здесь стихотворение Роберта Фроста?

Джордж Мартин любит повторять, что назвать свои книги «Песнь Льда и Огня» его вдохновила поэма Роберта Фроста «Огонь и лед». В ней две стихии (и человеческие страсти, которые они олицетворяют) спорят между собой, какая быстрее погубит мир. Отсюда вытекает осторожная гипотеза, что Мартин готовит Вестерос к печальному апокалиптическому финалу, а сценаристы сериала просто играют нашими чувствами. И шестой, и седьмой сезоны завершились хэппи-эндом для сил добра, который абсолютно противоречит реалистичной и пессимистичной интонации первых сезонов. Кажется, эта оттепель обманчива, и в конце нас ждет жестокое разочарование — и в любимых героях, и в неизбежности победы добра над злом.