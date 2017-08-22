шапито

Полное солнечное затмение в США. Как это выглядело из космоса

Meduza
10:02, 22 августа 2017

Над США 21 августа прошло полное солнечное затмение. За этим явлением следили не только с Земли, но и из космоса: затмение снимали с МКС и со спутников, наблюдающих за Западным полушарием. «Медуза» показывает, как лунная тень проходила по планете.

Вид на солнечное затмение с МКС
NASA
Вид на солнечное затмение с МКС
NASA
Follow the Moonʼs Shadow across the Northern Hemisphere
NOAASatellites
NASA Eclipse 2017: International Space Station
JPLraw
Watch the Moonʼs Shadow Move from Coast to Coast
NOAASatellites
Тень от Луны на восточном побережье США
CIRA

Больше затмения!

Дело Кирилла Серебренникова

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