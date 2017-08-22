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Полное солнечное затмение в США. Как это выглядело из космоса
Meduza
10:02, 22 августа 2017
Над США 21 августа прошло полное солнечное затмение. За этим явлением следили не только с Земли, но и из космоса: затмение снимали с МКС и со спутников, наблюдающих за Западным полушарием. «Медуза» показывает, как лунная тень проходила по планете.
The complete #SolarEclipse2017 , as seen from space pic.twitter.com/lOrfqQqbJi— Eric Holthaus (@EricHolthaus) August 21, 2017
From #sunrise to #SolarEclipse2017. #CAwx #BayAreaWX pic.twitter.com/RvWo9Bkaxd— NWS Bay Area (@NWSBayArea) August 21, 2017
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