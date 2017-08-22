Американец рассказал вору страшную историю. Тот испугался и сдал украденное в полицию

Пользователь Reddit с ником thelowflyingowl рассказал, как ему удалось обмануть вора, укравшего айфон его сестры. Вор попытался выяснить пароль от телефона, притворившись сестрой, но в итоге был вынужден сдать украденное в полицию.

Вор каким-то образом смог узнать номер телефона брата девушки, чей айфон он украл, после чего написал ему с другого номера. Преступник сделал вид, что он и есть сестра, забывшая пароль от телефона. Брать трубку он при этом не стал, сославшись на то, что говорить в данный момент не может.

Thelowflyingowl ответил, что попробует найти записанный пароль, но затем начал слать вору загадочные сообщения — так, словно он поверил, что это его сестра.

Вор: Ты злишься на меня?

Брат: Ну, ты оставила на нас всю работу с сама знаешь кем. Нам пришлось взять сама знаешь что и вырыть яму втрое глубже, чем мы планировали.

Вор: Прости, но мне нужен пароль.

Брат: Я его не нашел. Пароль и настройки от Find my iPhone есть у босса. Если он обнаружит, что твой айфон заблокирован, я не смогу снова за тебя заступиться. Ты же знаешь, он сходит с ума, когда выпьет. Так что лучше найди ту бумажку с паролем. Еще босс может послать кого-нибудь [к тебе].

Вор: Шесть цифр! Я не могу их запомнить, не говори боссу. Бумажку я потеряла.

Брат: Босс только что позвонил, и мне пришлось ему сказать. У тебя проблемы. Не могу вдаваться в подробности, но закопай чемодан где-нибудь. Там столько, что тебе хватит на полгода.

Вор: Ты шутишь?

Брат: Зачем мне шутить о таких вещах? Поторопись, он вычислит тебя очень быстро. Делай, как я говорю. Забирай чемодан скорее.

Кажется, шутка сработала. Вор заявил, что он избавится от телефона и уедет в Северную Дакоту. Но thelowflyingowl тут же заявил, что «босс» сидит именно там, и добавил: «Ты же знаешь, что случилось с Винсом».

Брат продолжил запугивать вора и после того, как он сказал, что отправится во Флориду, и даже когда тот признался, что он на самом деле не тот, за кого себя выдает. «Не знаю, как ты в это вляпался, но это очень-очень плохой человек, — объяснил thelowflyingowl собеседнику. — Ты в опасности. Советую сдать телефон в ближайший полицейский участок. И я не шучу».

На следующий день сестра thelowflyingowl получила электронное письмо из полицейского участка, в котором говорилось, что кто-то нашел ее телефон и банковские карты (они лежали в чехле айфона). Участок был в городе в часе езды от места, где живет хозяйка телефона.

В этой истории есть несколько сомнительных моментов. Во-первых, непонятно, как вор смог узнать номер телефона брата пострадавшей — ведь айфон был заблокирован. Автор поста полагает, что преступник увидел номер в уведомлении о пропущенном звонке (он также писал сообщения двум другим людям, пытавшимся дозвониться до этого айфона). Эксперимент «Медузы» показал, что в уведомлении выводится только имя контакта, но не его номер. На Imgur также предполагают, что вор мог переставить SIM-карту в другой телефон и посмотреть адресную книгу на нем.

Во-вторых, подозрительно, что у полиции оказался адрес электронной почты пострадавшей девушки. Thelowflyingowl рассказал, что его сестра сразу подала заявление о пропаже с указанием данных телефона, и предположил, что полицейский нашел это заявление.