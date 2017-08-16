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«Утиные истории» в реальной жизни: заставка депрессивного мультфильма о налогах, митингах и работе

Meduza
16:09, 16 августа 2017

Видеоблогер Сыендук переосмыслил вступительную заставку «Утиных историй», превратив ее в заставку мультфильма о жизни простого россиянина. В песенке поется о том, что главный герой ничего не добьется, и ему нужно принять свою печальную судьбу.

В ролике показаны разгон митингов, ложь на телевидении и голосование за законопроект об обновлении особняка Даков (вместо повышения зарплат учителям). Заканчивается заставка совсем печально: утка узнает, что ей осталось жить всего день.

НОВЫЕ УТИНЫЕ ИСТОРИИ: Реалистичная Версия | sndk
Сыендук

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