«Утиные истории» в реальной жизни: заставка депрессивного мультфильма о налогах, митингах и работе

Видеоблогер Сыендук переосмыслил вступительную заставку «Утиных историй», превратив ее в заставку мультфильма о жизни простого россиянина. В песенке поется о том, что главный герой ничего не добьется, и ему нужно принять свою печальную судьбу.

В ролике показаны разгон митингов, ложь на телевидении и голосование за законопроект об обновлении особняка Даков (вместо повышения зарплат учителям). Заканчивается заставка совсем печально: утка узнает, что ей осталось жить всего день.