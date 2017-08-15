Кремль поздравил с днем независимости Индии не того президента

Владимир Путин 15 августа поздравил президента и премьер-министра Индии с 70-летием независимости страны. Однако на сайте Кремля перепутали бывшего и нынешнего президентов: в сообщении был указан Пранаб Мукерджи, которого 25 июля 2017 года сменил Рам Натх Ковинд. Была ли допущена ошибка в самой телеграмме, неизвестно.

Через некоторое время заметку на сайте исправили. Теперь телеграмма адресована «руководству Индии». «Российско-индийские связи всегда строились на основе принципов дружбы и взаимного уважения», — заявил Путин в официальном сообщении.