Борис Гребенщиков ошибся в тесте на знание своих песен

Борис Гребенщиков ответил на 6 из 7 вопросов в тесте «БГ или русский рэп?», который «Яндекс» выпустил к 45-летию группы «Аквариум». Чтобы успешно пройти тест, пользователю надо отличить семь цитат из песен Гребенщикова от текстов русских рэперов.

В каком именно вопросе ошибся Гребенщиков, неизвестно. «Медуза» обратилась к музыканту за комментарием, но он пока не ответил.