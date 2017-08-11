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Борис Гребенщиков ошибся в тесте на знание своих песен

Meduza
10:31, 11 августа 2017

Борис Гребенщиков ответил на 6 из 7 вопросов в тесте «БГ или русский рэп?», который «Яндекс» выпустил к 45-летию группы «Аквариум». Чтобы успешно пройти тест, пользователю надо отличить семь цитат из песен Гребенщикова от текстов русских рэперов.

В каком именно вопросе ошибся Гребенщиков, неизвестно. «Медуза» обратилась к музыканту за комментарием, но он пока не ответил.

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