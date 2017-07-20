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«Время ***********»: новая песня БГ. Послушайте ее прямо сейчас

Meduza
07:21, 20 июля 2017

Борис Гребенщиков выложил на ютьюбе видео с исполнением своей новой песни «Время *********** [напиться]». Вот несколько строк из нее:

Время умирать и время рождаться,

Время обнимать и время уклоняться,

Время бить челом и время ерепениться,

И вот оно — время *********** [напиться].

Осторожно: в видео (как можно догадаться) звучит нецензурное слово. Если для вас это неприемлемо, лучше посмотрите на голубя в дождевике.
Время На..........
Борис Гребенщиков l БГ l Boris Grebenshikov

Фото в анонсе: Александр Кожохин / Sputnik / Scanpix / LETA

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Фото в анонсе: Александр Кожохин / Sputnik / Scanpix / LETA