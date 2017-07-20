шапито
«Время ***********»: новая песня БГ. Послушайте ее прямо сейчас
Борис Гребенщиков выложил на ютьюбе видео с исполнением своей новой песни «Время *********** [напиться]». Вот несколько строк из нее:
Время умирать и время рождаться,
Время обнимать и время уклоняться,
Время бить челом и время ерепениться,
И вот оно — время *********** [напиться].
Осторожно: в видео (как можно догадаться) звучит нецензурное слово. Если для вас это неприемлемо, лучше посмотрите на голубя в дождевике.
Фото в анонсе: Александр Кожохин / Sputnik / Scanpix / LETA