«Время ***********»: новая песня БГ. Послушайте ее прямо сейчас

Борис Гребенщиков выложил на ютьюбе видео с исполнением своей новой песни «Время *********** [напиться]». Вот несколько строк из нее:

Время умирать и время рождаться,

Время обнимать и время уклоняться,

Время бить челом и время ерепениться,

И вот оно — время *********** [напиться].

Осторожно: в видео (как можно догадаться) звучит нецензурное слово. Если для вас это неприемлемо, лучше посмотрите на голубя в дождевике.