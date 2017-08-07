В Калифорнии основали стартап, который отправляет в Пекин за 99$. Но есть нюанс: вас могут посадить

Трое жителей Калифорнии основали стартап Airmule, который предлагает перелеты из Лос-Анджелеса и Сан-Франциско в Пекин за 99$ (около 6 тысяч рублей). Взамен пассажиру придется взять дополнительный багаж и передать его представителям компании в Китае. Содержимое посылки не разглашается.

Пользователи соцсетей подозревают, что Airmule занимается нелегальными перевозками товаров, запрещенных в Китае. Основатели стартапа Шон Янг, Рори Фелтон и Аллан Теруэль никогда не занимались транспортной логистикой. На сайте компании указано, что Фелтон ранее был на подтанцовке у рэпера Gucci Mane, а Теруэль очень любит пиво.

Блогер TProphet отметил, что частные лица, въезжающие в Китай, несут ответственность за ввозимый в страну багаж, в то время как зарегистрированные компании вроде FedEx и DHL не отвечают за перевозимый груз. Блогер рассказывает, что в Китай часто ввозят контрабандные товары — книги, запрещенные в стране, технику Apple, наркотики и оружие. За провоз наркотиков иностранцу грозит смертная казнь.

TProphet связался с Фелтоном в твиттере, чтобы выяснить, на каких основаниях Airmule доставляет грузы. «Все перевозки грузов соответствуют таможенным правилам», — ответил ему Фелтон. После того, как TProphet опубликовал в своем блоге пост про Airmule, Фелтон обиделся и попросил в следующий раз «звонить и брать интервью», а не писать в твиттер, пока он «валяется на заднем дворе».