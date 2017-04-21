Стартап с соковыжималками за 400 долларов ответил на обвинения в бессмысленности. И показал, что в пакетах
Стартап Juicero, получивший 120 миллионов долларов на производство соковыжималок, которые выдавливают сок из пакетов с фруктами и овощами, предложил клиентам вернуть аппараты и получить деньги за соковыжималку.
Издание Bloomberg 19 апреля выяснило, что Juicero совершенно бесполезны — человек также может выдавить сок из пакета (и даже быстрее!), и для этого не нужна соковыжималка за 400 долларов.
В ответ на обвинения генеральный директор Juicero Джефф Данн опубликовал видео, в котором разрезается пакет с наполнителем — чтобы доказать, что в нем настоящие овощи и фрукты, а не уже готовый сок.
Также Данн напомнил, что соковыжималка подключается к интернету по Wi-Fi. По его мнению, это увеличивает ценность Juicero, ведь машина может прислать владельцу уведомление о том, что срок годности пакета с ингредиентами заканчивается и надо побыстрее сделать сок. При этом, срок годности указан на самом пакете.
Фото в анонсе: Bloomberg / Youtube