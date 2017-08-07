РИА Новости зачем-то выяснило, что за ветка была у Путина в кармане во время рыбалки

Рыбалка президента России Владимира Путина стала едва ли не главной новостью прошлой недели. Российские агентства настолько внимательно подошли к освещению летнего отдыха Путина, что не обошли даже такую мелочь, как торчащую у него из кармана ветку.

Алексей Никольский / Sputnik / Scanpix / LETA

Сотрудник РИА Новости, сославшись на интерес пользователей соцсетей, позвонил младшему научному сотруднику факультета почвоведения МГУ Никите Лавренову и спросил, что за ветка у Путина в кармане. «Это голубика или черника, оба вида растут в нашей полосе. Голубика на верховых болотах растет у нас, черника — в ельниках», — ответил Лавренов.

Интерес в соцсетях, на который сослалось РИА Новости, на самом деле весьма умеренный. «Медуза» нашла пост с вопросом о ветке на сайте «Пикабу». «Для чего В.В. положил в карман эти веточки с листиками? Ну не случайно же, слишком большие, чтобы не заметить. Это от комаров? Ароматизатор природный? Лекарственная штука, для профилактики простуды? Или просто романтичный жест, на память кусочек природы прихватил? Может, есть традиция в Сибири некая, с этими веточками связанная? И что это за растение вообще?» — спрашивал пользователь kakobyak. Другие пользователи в комментариях предполагали, что это черника, голубика или брусника.

По словам младшего научного сотрудника Лавренова, от комаров такая ветка не поможет, поскольку все это съедобные ягоды.