Испанский чиновник 10 лет прогуливал работу и рисовал комиксы. Его наконец уволили

Правительство Валенсии уволило чиновника, который 10 лет не ходил на работу. Карлес Ресио числился в архиве провинции и получал 50 тысяч евро (3,5 миллиона рублей) в год. Однако вместо того, чтобы работать, мужчина приходил к 7 утра в архив, отмечался в электронной системе, уходил по своим делам, а затем возвращался к 16 часам и вносил отметку об окончании рабочего дня.

Сам Ресио заявил, что работал с документами вне архива. По информации канала La Sexta, вместо работы Ресио рисовал комиксы. Выглядят они вот так:

NADA PUEDE PARAR A CARLES RECIO pic.twitter.com/3mWKjpKGS6 — El de los comics (@HHFactotum) March 15, 2017

Увольнение также грозит директору архива.