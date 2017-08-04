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Испанский чиновник 10 лет прогуливал работу и рисовал комиксы. Его наконец уволили

La Sexta
12:07, 4 августа 2017

Правительство Валенсии уволило чиновника, который 10 лет не ходил на работу. Карлес Ресио числился в архиве провинции и получал 50 тысяч евро (3,5 миллиона рублей) в год. Однако вместо того, чтобы работать, мужчина приходил к 7 утра в архив, отмечался в электронной системе, уходил по своим делам, а затем возвращался к 16 часам и вносил отметку об окончании рабочего дня.

Сам Ресио заявил, что работал с документами вне архива. По информации канала La Sexta, вместо работы Ресио рисовал комиксы. Выглядят они вот так:

Увольнение также грозит директору архива.

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