Программист полностью автоматизировал свою работу, но боится рассказать об этом начальнику и получает полную зарплату. Он прав или нет?

На сайте вопросов и ответов Stack Exchange программист под ником Etherable рассказал историю, как ему удалось полностью автоматизировать свою работу. Его задача — получать данные в виде таблицы и затем обрабатывать их в соответствии с заданными параметрами.

Программист работает удаленно уже полтора года, причем в последние полгода он почти ничего не делает — вся работа уже автоматизирована. Если прежний сотрудник тратил на обработку данных месяц, то программа автора вопроса справляется с этой задачей за 10 минут. Чтобы скрыть, с какой скоростью он на самом деле обрабатывает данные, Etherable сделал так, что программа иногда совершает ошибки. Потом он исправляет эти ошибки после проверки результата другими сотрудниками.

В итоге программист тратит на свою работу один-два часа в неделю, однако работает на полную ставку — все остальное время он тратит на воспитание маленького сына. Руководство ничего об этом не знает, поскольку сотрудник опасается, что его просто уволят за ненадобностью. Вопрос программиста: этично ли не рассказывать об автоматизации процесса начальнику?

Один из пользователей говорит (и это самый популярный комментарий), что все в порядке, поскольку программиста брали на работу не за тем, чтобы он работал 40 часов в неделю, а чтобы он показывал результат. Его логика такова: если бы автор поста работал 40 часов в неделю, но делал что-то неправильно, его бы наказали (или как минимум им бы были недовольны) — а ведь этого не происходит. В то же время, отмечает комментатор, неэтично намеренно делать ошибки. Другой пользователь, уверенный, что автор вопроса неправ, во втором по популярности комментарии предложил подумать, хороший ли пример программист подает своему сыну.

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