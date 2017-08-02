Тульский футбольный клуб «Арсенал» оштрафовали за неправильный выход из автобуса. Дважды!

Российский футбольный союз оштрафовал на 20 тысяч рублей тульский клуб «Арсенал» за неправильный выход из автобуса. 29 июля, перед матчем с «Рубином», игроки «Арсенала» выходили через заднюю и переднюю дверь автобуса. Согласно регламенту премьер-лиги, футболисты должны выходить только через переднюю и с интервалом в 5 секунд.

Ранее тульский клуб нарушил регламент на матче со «СКА-Хабаровск». Тогда «Арсенал» оштрафовали на 10 тысяч рублей. «Футболисты должны выходить из автобуса только через переднюю дверь, а футболисты „Арсенала“ выходили из всех дверей», — заявил 26 июля глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

«Арсенал» никак не прокомментировал повторное нарушение регламента.