Рогозин очень хотел в Молдавию, но его не пустили. Теперь весь твиттер над ним смеется

Вице-премьер Дмитрий Рогозин 28 июля отправился в Кишинев на пассажирском самолете авиакомпании S7. Но самолет не пустили в Румынию, и ему пришлось повернуть назад. До Москвы топлива не хватило, и лайнер сел в Минске.

Рогозин летел в Молдавию по приглашению президента страны Игоря Додона ради участия в праздновании 25-летия начала миротворческой операции в Приднестровье. Перед поездкой российского вице-премьера предупредили, что он не сможет прилететь в Кишинев или Тирасполь на военном самолете. Он написал, что никаких запретов не понимает:

Я не понял, кто там мне чего запретил. Прилечу обязательно.

Встретимся и с президентом Молдовы, и с руководством ПМРhttps://t.co/wWxMRiZTks — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) July 20, 2017

Затем премьер Молдавии Павел Филип повторил, что Рогозину лучше лететь не на военном самолете, а на рейсовом — тогда его поприветствуют и запрещать въезд в страну не будут. Российский чиновник сказал, что он выберет вертолет или мотоцикл.

Премьер РМ не хочет, чтобы я прилетел на самолете

Хорошо. Тогда на выбор молдавских властей: вертолёт или мотоцикл?)https://t.co/XCsN60bwXJ pic.twitter.com/QLbj3zrXFk — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) July 21, 2017

Странные люди. Сначала сами придумали, что я лечу к ним на военном самолёте (на ТУ-160?☺), а потом поверив в эту чушь, устроили переполох — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) July 21, 2017

В итоге Рогозин полетел на гражданском самолете. Утром 28 июля он пообещал отметить день крещения Руси в Кишиневе, а прямо перед вылетом сообщил, что столица Молдавии «попыталась отказать в прилете» рейсу S7, на борту которого находится российская делегация.

Отметим его в Кишиневе https://t.co/D9MMVavUPC — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) July 28, 2017

В Кишинёве попытались отказать в прилете рейсу из Домодедово компании S7, на котором планирует вылететь наша делегация pic.twitter.com/miydPjnt4q — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) July 28, 2017

Самолет все же вылетел, но на границе Румынии его развернули. Пользователям твиттера показалось смешным, что планы Рогозина сорвались в последний момент.

Генерал Лебедь: завтрак в Тирасполе, обед в Кишинёве, ужин в Бухаресте.

Рогозин: завтрак в Москве, обед в самолёте, а ужин снова в Москве. https://t.co/UgFDrWxckO — Дима Четыре (@justdfour) July 28, 2017

Рогозин: Эх, ребята. Поменял бы сейчас, не задумываясь на миг, все свои должности на счастье спуститься на парашюте в Молдову — Тoтzе (@zagibaigvozdi) July 28, 2017

вангую рогозина: "да это я сам перехотел, чет в животе заурчало"

возможны варианты — mekava (@polmista) July 28, 2017

когда Рогозин колонизирует Луну, румын туда пускать не будут — Джентельмен (@zahloopah) July 28, 2017

Самолет с Рогозиным не смог приземлиться, сообщают СМИ. Это знак, земное притяжение на него уже не действует. Луна зовет — алексей федотов (@isenburg3) December 23, 2016

Рогозин летел из москвы в Кишинёв, но прилетел в москву. — Важные новости (@ordlozoo) July 28, 2017

Самолет с Рогозиным на борту, направлявшийся в Кишинев, приземлился в Минске. В Приднестровье вице-премьер намерен попасть с помощью батута — СмутноеВремя (@Durevestnik) July 28, 2017

Но Дмитрию Рогозину не до смеха. Он уверен, что румынские власти подвергли пассажиров опасности. «Ждите ответа, гады», — написал вице-премьер. Он полетел в Москву.