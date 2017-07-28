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Рогозин очень хотел в Молдавию, но его не пустили. Теперь весь твиттер над ним смеется

Meduza
14:24, 28 июля 2017

Вице-премьер Дмитрий Рогозин 28 июля отправился в Кишинев на пассажирском самолете авиакомпании S7. Но самолет не пустили в Румынию, и ему пришлось повернуть назад. До Москвы топлива не хватило, и лайнер сел в Минске.

Рогозин летел в Молдавию по приглашению президента страны Игоря Додона ради участия в праздновании 25-летия начала миротворческой операции в Приднестровье. Перед поездкой российского вице-премьера предупредили, что он не сможет прилететь в Кишинев или Тирасполь на военном самолете. Он написал, что никаких запретов не понимает:

Затем премьер Молдавии Павел Филип повторил, что Рогозину лучше лететь не на военном самолете, а на рейсовом — тогда его поприветствуют и запрещать въезд в страну не будут. Российский чиновник сказал, что он выберет вертолет или мотоцикл.

В итоге Рогозин полетел на гражданском самолете. Утром 28 июля он пообещал отметить день крещения Руси в Кишиневе, а прямо перед вылетом сообщил, что столица Молдавии «попыталась отказать в прилете» рейсу S7, на борту которого находится российская делегация.

Самолет все же вылетел, но на границе Румынии его развернули. Пользователям твиттера показалось смешным, что планы Рогозина сорвались в последний момент.

(Это отсылка к легендарному твиту Рогозина о желании оказаться в окопе Славянска)
(В 2014 году Рогозин пообещал колонизировать Луну)
(Три года назад Рогозин советовал американцам доставлять астронавтов на Луну с помощью батутов)

Но Дмитрию Рогозину не до смеха. Он уверен, что румынские власти подвергли пассажиров опасности. «Ждите ответа, гады», — написал вице-премьер. Он полетел в Москву.

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