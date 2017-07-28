Рогозин очень хотел в Молдавию, но его не пустили. Теперь весь твиттер над ним смеется
Вице-премьер Дмитрий Рогозин 28 июля отправился в Кишинев на пассажирском самолете авиакомпании S7. Но самолет не пустили в Румынию, и ему пришлось повернуть назад. До Москвы топлива не хватило, и лайнер сел в Минске.
Рогозин летел в Молдавию по приглашению президента страны Игоря Додона ради участия в праздновании 25-летия начала миротворческой операции в Приднестровье. Перед поездкой российского вице-премьера предупредили, что он не сможет прилететь в Кишинев или Тирасполь на военном самолете. Он написал, что никаких запретов не понимает:
Я не понял, кто там мне чего запретил. Прилечу обязательно.— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) July 20, 2017
Встретимся и с президентом Молдовы, и с руководством ПМРhttps://t.co/wWxMRiZTks
Затем премьер Молдавии Павел Филип повторил, что Рогозину лучше лететь не на военном самолете, а на рейсовом — тогда его поприветствуют и запрещать въезд в страну не будут. Российский чиновник сказал, что он выберет вертолет или мотоцикл.
Премьер РМ не хочет, чтобы я прилетел на самолете— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) July 21, 2017
Хорошо. Тогда на выбор молдавских властей: вертолёт или мотоцикл?)https://t.co/XCsN60bwXJ pic.twitter.com/QLbj3zrXFk
Странные люди. Сначала сами придумали, что я лечу к ним на военном самолёте (на ТУ-160?☺), а потом поверив в эту чушь, устроили переполох— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) July 21, 2017
В итоге Рогозин полетел на гражданском самолете. Утром 28 июля он пообещал отметить день крещения Руси в Кишиневе, а прямо перед вылетом сообщил, что столица Молдавии «попыталась отказать в прилете» рейсу S7, на борту которого находится российская делегация.
Отметим его в Кишиневе https://t.co/D9MMVavUPC— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) July 28, 2017
В Кишинёве попытались отказать в прилете рейсу из Домодедово компании S7, на котором планирует вылететь наша делегация pic.twitter.com/miydPjnt4q— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) July 28, 2017
Самолет все же вылетел, но на границе Румынии его развернули. Пользователям твиттера показалось смешным, что планы Рогозина сорвались в последний момент.
Отметил) pic.twitter.com/tTXAx4JzCy— Роман Юхновец (@Roman_Yhnovec) July 28, 2017
Генерал Лебедь: завтрак в Тирасполе, обед в Кишинёве, ужин в Бухаресте.— Дима Четыре (@justdfour) July 28, 2017
Рогозин: завтрак в Москве, обед в самолёте, а ужин снова в Москве. https://t.co/UgFDrWxckO
Рогозин: Эх, ребята. Поменял бы сейчас, не задумываясь на миг, все свои должности на счастье спуститься на парашюте в Молдову— Тoтzе (@zagibaigvozdi) July 28, 2017
вангую рогозина: "да это я сам перехотел, чет в животе заурчало"— mekava (@polmista) July 28, 2017
возможны варианты
когда Рогозин колонизирует Луну, румын туда пускать не будут— Джентельмен (@zahloopah) July 28, 2017
Самолет с Рогозиным не смог приземлиться, сообщают СМИ. Это знак, земное притяжение на него уже не действует. Луна зовет— алексей федотов (@isenburg3) December 23, 2016
рогозин в Европе.... побывал... pic.twitter.com/5QXHIvtqMX— vaga (@gartva) July 28, 2017
Рогозин летел из москвы в Кишинёв, но прилетел в москву.— Важные новости (@ordlozoo) July 28, 2017
Самолет с Рогозиным на борту, направлявшийся в Кишинев, приземлился в Минске. В Приднестровье вице-премьер намерен попасть с помощью батута— СмутноеВремя (@Durevestnik) July 28, 2017
Но Дмитрию Рогозину не до смеха. Он уверен, что румынские власти подвергли пассажиров опасности. «Ждите ответа, гады», — написал вице-премьер. Он полетел в Москву.
Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады https://t.co/FC1C0wmBHp— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) July 28, 2017