Самолет с Рогозиным на борту развернули на границе Румынии

РИА Новости
12:44, 28 июля 2017
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Самолет авиакомпании S7, на котором в числе пассажиров летел из Москвы в Кишинев вице-премьер России Дмитрий Рогозин, развернули на границе Румынии.

Посол РФ в Молдавии Фарит Мухаметшин сообщил РИА Новости, что румынские власти не позволили самолету пересечь воздушную границу Румынии.

Судя по данным сервиса Flightradar24, самолет, выполнявший рейс S7 157, развернулся в воздушном пространстве Венгрии вблизи границы Румынии, после чего направился по обратному маршруту и совершил посадку в Минске.

Рейс S7 157, по данным Flightradar24, вылетел из аэропорта Домодедово в 11:53, с задержкой почти в 50 минут. Ровно в 11:53 Рогозин написал в своем твиттере: «В Кишиневе попытались отказать в прилете рейсу из Домодедово компании S7, на котором планирует вылететь наша делегация».

Дмитрий Рогозин направлялся в Кишинев по приглашению президента Молдавии Игоря Додона. Российский вице-премьер затем собирался отправиться в Тирасполь, столицу непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Молдавия предупредила, что не пропустит российскую делегацию на свою территорию, если она решит лететь на военно-транспортном самолете.
Рогозин прокомментировал предупреждение Молдавии следующим образом: «Я не понял, кто там мне чего запретил. Прилечу обязательно. Встретимся и с президентом Молдовы, и с руководством ПМР».
Рогозин включен в список людей, против которых ЕС и США ввели санкции в связи с присоединением Крыма к России. Ему запрещен въезд на территорию США и Евросоюза.
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