Самолет с Рогозиным на борту развернули на границе Румынии

Самолет авиакомпании S7, на котором в числе пассажиров летел из Москвы в Кишинев вице-премьер России Дмитрий Рогозин, развернули на границе Румынии.

Посол РФ в Молдавии Фарит Мухаметшин сообщил РИА Новости, что румынские власти не позволили самолету пересечь воздушную границу Румынии.

Судя по данным сервиса Flightradar24, самолет, выполнявший рейс S7 157, развернулся в воздушном пространстве Венгрии вблизи границы Румынии, после чего направился по обратному маршруту и совершил посадку в Минске.

S7 Airlines flight #S7157 from Moscow to Chisinau, Moldova is holding near Romanian border.https://t.co/ZLli1Zndt2 pic.twitter.com/N97ZkHKPJx — Flightradar24 (@flightradar24) July 28, 2017

Рейс S7 157, по данным Flightradar24, вылетел из аэропорта Домодедово в 11:53, с задержкой почти в 50 минут. Ровно в 11:53 Рогозин написал в своем твиттере: «В Кишиневе попытались отказать в прилете рейсу из Домодедово компании S7, на котором планирует вылететь наша делегация».