«Я как офицер не буду отвечать»: реакция соцсетей на дебаты Навального и Стрелкова

В начале июля Игорь Стрелков (Гиркин), один из самых известных участников военного конфликта на востоке Украины, вызвал оппозиционера Алексея Навального на дебаты. И Навальный согласился! Встреча Стрелкова и Навального состоялась 20 июля в офисе Фонда борьбы с коррупцией. Участники дебатов спорили о Путине, взяточничестве, статусе Крыма и войне на Украине. Встреча оказалась довольно предсказуемой — тем не менее, в соцсетях внимательно следили за дебатами: пользователи твиттера пародировали ответы Стрелкова, а во «ВКонтакте» начали появляться соответствующие мемы.

те самые три человека которые после пьянки в пять утра сидят на кухне и обсуждают политику pic.twitter.com/KUcyNA7Ppf — леша мельников (@leshamelnikov) July 20, 2017

— Крылья острые или оригинальные?

— Я как офицер не буду отвечать, потому что ответ лишит меня офицерской чести. — Ещё один всё понял (@photovo) July 20, 2017

- есть два стула...

- я как офицер не буду отвечать, потому что ответ лишит меня офицерской чести. — майор бетонный блок (@stein_albrecht) July 20, 2017

- умный человек сам поймет

- я не понимаю

Стрелков 1:0 Навальный — башкир (@bushkeer) July 20, 2017

Нормальные вопросы пошли pic.twitter.com/8kb9ZUWiCX — RIP Новости (@riarip) July 20, 2017

Стрелков играет только в камень-ножницы-бумага-ящерица-Спок — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) July 20, 2017

-Орёл,

-решка

-Базаришь?

-Конечно

Или как начать дебаты #ДебатыLive — Wonder Helen (@Wonder_Helen_) July 20, 2017