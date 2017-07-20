Бакаро или баркарола?Тест «Медузы» и Mastercard о Венеции
шапито

«Я как офицер не буду отвечать»: реакция соцсетей на дебаты Навального и Стрелкова

Meduza
18:33, 20 июля 2017

В начале июля Игорь Стрелков (Гиркин), один из самых известных участников военного конфликта на востоке Украины, вызвал оппозиционера Алексея Навального на дебаты. И Навальный согласился! Встреча Стрелкова и Навального состоялась 20 июля в офисе Фонда борьбы с коррупцией. Участники дебатов спорили о Путине, взяточничестве, статусе Крыма и войне на Украине. Встреча оказалась довольно предсказуемой — тем не менее, в соцсетях внимательно следили за дебатами: пользователи твиттера пародировали ответы Стрелкова, а во «ВКонтакте» начали появляться соответствующие мемы.

абстрактные мемы для элиты всех сортов

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться