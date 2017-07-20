«Я как офицер не буду отвечать»: реакция соцсетей на дебаты Навального и Стрелкова
В начале июля Игорь Стрелков (Гиркин), один из самых известных участников военного конфликта на востоке Украины, вызвал оппозиционера Алексея Навального на дебаты. И Навальный согласился! Встреча Стрелкова и Навального состоялась 20 июля в офисе Фонда борьбы с коррупцией. Участники дебатов спорили о Путине, взяточничестве, статусе Крыма и войне на Украине. Встреча оказалась довольно предсказуемой — тем не менее, в соцсетях внимательно следили за дебатами: пользователи твиттера пародировали ответы Стрелкова, а во «ВКонтакте» начали появляться соответствующие мемы.
те самые три человека которые после пьянки в пять утра сидят на кухне и обсуждают политику pic.twitter.com/KUcyNA7Ppf— леша мельников (@leshamelnikov) July 20, 2017
— Крылья острые или оригинальные?— Ещё один всё понял (@photovo) July 20, 2017
— Я как офицер не буду отвечать, потому что ответ лишит меня офицерской чести.
- есть два стула...— майор бетонный блок (@stein_albrecht) July 20, 2017
- я как офицер не буду отвечать, потому что ответ лишит меня офицерской чести.
July 20, 2017
- умный человек сам поймет— башкир (@bushkeer) July 20, 2017
- я не понимаю
Стрелков 1:0 Навальный
Нормальные вопросы пошли pic.twitter.com/8kb9ZUWiCX— RIP Новости (@riarip) July 20, 2017
Стрелков играет только в камень-ножницы-бумага-ящерица-Спок— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) July 20, 2017
-Орёл,— Wonder Helen (@Wonder_Helen_) July 20, 2017
-решка
-Базаришь?
-Конечно
Или как начать дебаты #ДебатыLive
#ДебатыLive pic.twitter.com/QIAyNAXEEZ— David Homak (@aalien) July 20, 2017