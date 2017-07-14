Лучшее видео с «Нашествия»! Константин Кинчев катится по сцене под песню про колобка

Все уже обсудили, что на «Нашествии» было очень мокро, грязно и скользко. К сожалению, неудобства коснулись не только зрителей, но и музыкантов. Например, фронтмен группы «Алиса» Константин Кинчев прокатился по сцене, поскользнувшись во время исполнения песни «Колобок». На видео этот момент можно найти примерно после отметки 3:40.

Нашествие 2017 — Алиса. Вид со сцены. HD Александр БАР & ZAZEMLENIE

Эпизод с падением Кинчева можно увидеть и с другого ракурса. Его снял на телефон один из зрителей в первых рядах.

Песня «Колобок» вошла в альбом «Эксцесс», вышедший в 2016 году. В припеве поется: «Бегал в догонялки с ветром / Босиком до неба, за витком виток / Солнце запускал по следу / Где ковал победы русский колобок».