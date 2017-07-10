На фестивале «Нашествие» эвакуировали 8 тысяч увязших в грязи автомобилей

Сотрудники МЧС при помощи техники повышенной проходимости помогли эвакуировать свыше 8 тысяч автомобилей посетителей рок-фестиваля «Нашествие» в Тверской области.

Из-за сильных дождей парковку для гостей фестиваля и подъездные пути к ней размыло, автомобили не могли выбраться самостоятельно.

На сайте МЧС сообщается, что в эвакуации автомобилей зрителей «Нашествия» было задействовано 50 единиц техники повышенной проходимости, в том числе снегоболотоход «Бобр».

Всего, по данным РИА Новости, на стоянках фестиваля было более 16 тысяч автомобилей. Мероприятие посетили в общей сложности около 200 тысяч человек.