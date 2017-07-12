шапито
Хомячок в пушистой кофте стал героем «Игры престолов», «Холодного сердца» и «Звездных войн»
Пользователи Reddit нашли фотографию милого хомяка в крохотной пушистой кофте и сделали его героем фотобаттла. Хомячок превратился в героя «Игры престолов», рэпера, боксера и Эльзу из «Холодного сердца». Вот оригинальный хомяк:
Хомяк-боксер
МС Хомяк
Хомяк вне закона
Хомяк, Хан Соло и Люк Скайуокер
Дональд Трамп показывает хомячка Владимиру Путину
Хомяк предупреждает, что зима — близко
И помогает Джону Сноу
Хомяк — Эльза