шапито

Хомячок в пушистой кофте стал героем «Игры престолов», «Холодного сердца» и «Звездных войн»

Meduza
11:55, 12 июля 2017

Пользователи Reddit нашли фотографию милого хомяка в крохотной пушистой кофте и сделали его героем фотобаттла. Хомячок превратился в героя «Игры престолов», рэпера, боксера и Эльзу из «Холодного сердца». Вот оригинальный хомяк:

PsBattle: Hamster wearing a hoodie

Хомяк-боксер

МС Хомяк

Хомяк вне закона

Хомяк, Хан Соло и Люк Скайуокер

Дональд Трамп показывает хомячка Владимиру Путину

Хомяк предупреждает, что зима — близко

И помогает Джону Сноу

Хомяк — Эльза

Find Elsa

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