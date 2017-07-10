Учитель запретил ученикам бросать бутылки с водой. Потому что никто не сделает этот трюк круче него

В декабре 2016 года канадский учитель Нэйтан Маршалл запретил ученикам шестого класса подбрасывать бутылки с водой на своих уроках. Трюк с бутылкой был популярен летом — после того, как житель США Майк Сенаторе запустил флешмоб #FlipForACure. Однако школьники продолжали подбрасывать бутылки в самый неподходящий момент, несмотря на то, что учителя пытались их отвлечь — объясняли трюк на уроках физики и математики.

После запрета учитель начал сам делать трюк, снимая его на видео. И, кажется, стал в этом деле экспертом. Маршалл сделал подборку из своих видео и в конце учебного года показал ее ученикам. По словам учителя, следующий ролик будет про фиджет спиннеры.

Grade 6 Teacher Trolls Students After Banning Bottle Flipping for a Year Nathan Marshall, Acting Curriculum Coordinator