Британка приготовила настолько странный бутерброд, что на нее пожаловались в полицию (в шутку)

Жительница Лондона по имени Уда решила разнообразить рецепт обычного бутерброда с сыром: девушка намазала тост шоколадной пастой, а сверху посыпала тертым сыром. Фотографию получившегося блюда она опубликовала в твиттере.

Hi twitter so heres my amazing choc and cheese invention which I'm eating as I tweet xx pic.twitter.com/qUShWJSv7Z — Houda (@h_xxda) July 2, 2017

Пользователи твиттера сочли это издевательством над едой и даже в шутку пожаловались в полицию Шотландии. К счастью, полицейские не отреагировали на странный бутерброд.