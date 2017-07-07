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Британка приготовила настолько странный бутерброд, что на нее пожаловались в полицию (в шутку)

Meduza
10:28, 7 июля 2017

Жительница Лондона по имени Уда решила разнообразить рецепт обычного бутерброда с сыром: девушка намазала тост шоколадной пастой, а сверху посыпала тертым сыром. Фотографию получившегося блюда она опубликовала в твиттере.

«Эй, твиттер, тут вот мое классное изобретение с шоколадом и сыром, которое я ем, пока пишу этот твит»

Пользователи твиттера сочли это издевательством над едой и даже в шутку пожаловались в полицию Шотландии. К счастью, полицейские не отреагировали на странный бутерброд.

«Не смей…»
«Меня тошнит»
«Вы такое когда-нибудь видели?»

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