шапито
Британка приготовила настолько странный бутерброд, что на нее пожаловались в полицию (в шутку)
Жительница Лондона по имени Уда решила разнообразить рецепт обычного бутерброда с сыром: девушка намазала тост шоколадной пастой, а сверху посыпала тертым сыром. Фотографию получившегося блюда она опубликовала в твиттере.
Hi twitter so heres my amazing choc and cheese invention which I'm eating as I tweet xx pic.twitter.com/qUShWJSv7Z— Houda (@h_xxda) July 2, 2017
Пользователи твиттера сочли это издевательством над едой и даже в шутку пожаловались в полицию Шотландии. К счастью, полицейские не отреагировали на странный бутерброд.
Don't ever... pic.twitter.com/oIXVIZ7ZeI— s (@salwaabow) July 2, 2017
I feel sick pic.twitter.com/SHiTlihTFa— leeban (@Leeban_AH) July 4, 2017
Hi have u seen this @policescotland https://t.co/iYWhPZjWPR— Jack Young (@Young_67) July 3, 2017