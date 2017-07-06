Британская школьница пришла на выпускной с огромной флягой, выдав ее за клатч

На выпускном, как и на любом другом школьном празднике, запрещается употреблять алкоголь. Однако запреты не мешают школьникам проносить напитки. Вот и жительница Великобритании Элеонора Кларк пришла на свой выпускной с огромной фляжкой, которую даже не пришлось прятать — ее все равно никто не заметил. Девушка держала флягу так, будто это ее клатч.

Кларк не уточнила, как такая идея пришла ей в голову. Зато пользователи соцсетей называют ее «гением» и «живой легендой».