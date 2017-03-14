Джин возвращается: британцы начали пить его в таких количествах, что напиток опять учитывают при расчете инфляции

В начале нулевых британцы почти перестали пить джин: он считался грубым напитком для старшего поколения; молодежь предпочитала коктейли на водке. За несколько последних лет ситуация резко изменилась. Потребление джина выросло в восемь раз, и в 2017 году алкогольный напиток впервые за 13 лет начали учитывать в потребительской корзине британцев. По ней местные статистики считают инфляцию.

За изменением цен в Великобритании следит Бюро национальной статистики (Office for National Statistics). Как и в других странах, у него нет возможности мониторить изменение всех цен на все товары и услуги в стране, поэтому оно следит только за некоторыми — они попадают в специальную потребительскую корзину. По ней делаются выводы о ситуации с ценами в Великобритании в целом. Например, когда бюро сообщает, что годовая инфляция в королевстве составила 1,8%, это не значит, что все товары в стране подорожали на данную величину — это значит, что на 1,8% подорожала потребительская корзина.

Раз в год состав корзины пересматривают: непопулярные товары оттуда убирают, а распространенные — наоборот, добавляют. В 2017-м бюро включило в потребительскую корзину печенье с шоколадом, велосипедные шлемы, сироп от кашля и другие товары. Из них наибольшее внимание местной прессы привлек джин — изначально голландский напиток, настолько распространившийся в Великобритании, что считается тут едва ли не национальным.

Дело в том, что только с 2010-го по 2015-й количество производителей джина в Великобритании увеличилось в два раза, при этом продажи выросли в восемь раз за четыре года. Джин снова модно и пить, и производить, а термин «крафтовая революция» в Великобритании применяется и по отношению к джину.

Интерес к алкогольному напитку подстегнула победа компании Sipsmith над налоговой службой Великобритании. Sipsmith первой в Лондоне начала делать «крафтовый джин» — но выяснилось, что объемы ее производства так малы, что позволяют классифицировать его как самогоноварение. После двухлетних препирательств в 2009 году закон изменили, и в Великобритании сразу же стали появляться новые производители джина.