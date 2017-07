Канадец создал симулятор офисного работника. Сыграйте в него на работе

Канадец Пиппин Барр из университета Конкордия разработал браузерную игру It Is As If You Were Doing Work, которая имитирует рабочий стол компьютера офисного клерка. В симуляторе постоянно всплывают окна, в которых нужно выполнять бессмысленные задания: ввести определенное слово, кликнуть на кнопку или установить дату в календаре. При этом со стороны игрок выглядит как очень занятой человек.

В игре даже предусмотрены перерывы — можно послушать музыку или поменять заставку рабочего стола. Барр рассказал, что создавал игру для будущего, в котором роботы и искусственный интеллект будут выполнять всю работу за человека. В такое время люди могут захотеть вспомнить, каково это, — работать в офисе.