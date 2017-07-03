Мелодрама о врачах «скорой помощи»: трейлер «Аритмии» Бориса Хлебникова

Международный кинофестиваль в Карловых Варах опубликовал первый трейлер «Аритмии» Бориса Хлебникова.

Film Trailer: Aritmiya / Arrhythmia kviff

Фильм расскажет о враче «скорой помощи» Олеге (Александр Яценко), который забыл о семье, пока спасал своих пациентов, — его жена Катя (Ирина Горбачева) подала на развод.

Помимо Яценко и Горбачевой в фильме снялись Елена Дробышева, Александр Самойленко и Николай Шрайбер.

«Аритмия» получила главный приз на «Кинотавре», а Яценко был признан лучшим актером.

В российский прокат фильм выйдет в конце сентября 2017 года.