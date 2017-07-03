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Мелодрама о врачах «скорой помощи»: трейлер «Аритмии» Бориса Хлебникова
Международный кинофестиваль в Карловых Варах опубликовал первый трейлер «Аритмии» Бориса Хлебникова.
Фильм расскажет о враче «скорой помощи» Олеге (Александр Яценко), который забыл о семье, пока спасал своих пациентов, — его жена Катя (Ирина Горбачева) подала на развод.
Помимо Яценко и Горбачевой в фильме снялись Елена Дробышева, Александр Самойленко и Николай Шрайбер.
«Аритмия» получила главный приз на «Кинотавре», а Яценко был признан лучшим актером.
В российский прокат фильм выйдет в конце сентября 2017 года.