Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Аритмия» Бориса Хлебникова

Главный приз кинофестиваля «Кинотавр» получил фильм «Аритмия» Бориса Хлебникова. Лучший актер — Александр Яценко («Аритмия»).

Инга Оболдина, сыгравшая в фильме «Жги» Кирилла Плетнева, стала лучшей актрисой.

Лучшим режиссером назвали Резо Гигинеишвили («Заложники»).

Лучшим сценарием признан сценарий фильма «Голова. Два уха» Виталия Суслина. Лучшим оператором стал Владислав Опельянц, который снимал фильм «Заложники».

Диплом жюри присудили фильму «Блокбастер» Романа Волобуева за новый уровень жанрового кино. Награду получил продюсер картины Илья Стюарт, который посвятил ее Волобуеву. Ранее режиссер заявил, что снимет свое имя из титров, потому что финальный монтаж картины «мало похож на то, что он снимал».