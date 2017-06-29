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Вышел первый трейлер «Тетради смерти» от Netflix. С Уиллемом Дефо!

Meduza
14:51, 29 июня 2017

Сервис Netflix выпустил первый трейлер фильма «Тетрадь смерти» — экранизации одноименной манги. В картине рассказывается о студенте по имени Лайт, который находит загадочную тетрадь; человек, чье имя впишут в эту тетрадь, умирает. С ее помощью Лайт решает бороться с преступностью.

Death Note | Official Trailer [HD] | Netflix
Netflix UK & Ireland

В «Тетради смерти» снялись Лейкит Стэнфилд, Маргарет Куэлли и Уиллем Дефо. Режиссером выступил Адам Вингард. Фильм выйдет на Netflix 25 августа 2017 года.

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