Уличный музыкант сыграл песню Iron Maiden на саксофоне. Фанаты группы остались довольны

23 июня британская хеви-метал группа Iron Maiden выступила в Далласе (штат Техас). Перед концертом поклонников разогревал уличный музыкант, который сыграл на саксофоне одну из самых известных песен коллектива — «The Trooper». И металлистам такой кавер пришелся по душе!

Iron Maiden — The Trooper — Saxophone — Dallas 23.06.2017 Mark Wooten

Как выяснили пользователи Reddit, музыканта зовут Маркус, он живет в городе Форт-Уэрт, расположенном в пригороде Далласа, и играет в местной группе. Однако на Reddit предположили, что Маркус специально выучил несколько песен группы, чтобы побольше заработать.