шапито
Вышел новый (параноидальный!) клип Radiohead. Посмотрите его прямо сейчас
Британская группа Radiohead выпустила видео на один из ранее неизданных треков — «Man Of War». Клип опубликован на официальном ютьюб-канале Radiohead.
Песня «Man Of War», также известная поклонникам Radiohead под названием «Big Boots», была записана весной 1996 года в ходе работы над альбомом «OK Computer». Том Йорк говорил, что группа написала ее для очередного фильма про Джеймса Бонда, но в итоге композиция осталась невостребованной. Существуют несколько неофициальных концертных записей «Big Boots» разных лет. Студийная версия войдет в переиздание «OKNOTOK Computer», которое выходит 23 июня.