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Вышел новый (параноидальный!) клип Radiohead. Посмотрите его прямо сейчас

YouTube
17:07, 22 июня 2017
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Британская группа Radiohead выпустила видео на один из ранее неизданных треков — «Man Of War». Клип опубликован на официальном ютьюб-канале Radiohead.

Radiohead — Man Of War
Radiohead
Песня «Man Of War», также известная поклонникам Radiohead под названием «Big Boots», была записана весной 1996 года в ходе работы над альбомом «OK Computer». Том Йорк говорил, что группа написала ее для очередного фильма про Джеймса Бонда, но в итоге композиция осталась невостребованной. Существуют несколько неофициальных концертных записей «Big Boots» разных лет. Студийная версия войдет в переиздание «OKNOTOK Computer», которое выходит 23 июня.

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