Опубликована одна из трех «потерянных» песен Radiohead. Послушайте ее прямо сейчас

В эфире BBC Radio 6 прозвучала одна из трех неизданных песен Radiohead, которые войдут в юбилейное переиздание альбома «ОК Computer», получившее название «OKNOTOKСomputer». Трек под названием «I Promise» поставил в эфире ведущий Стив Ламак.

Он рассказал, сославшись на «источник, близкий к группе», что песня более 20 лет пролежала в студийных архивах. Она была записана в 1996 году, во время работы над «OK Computer», но по каким-то причинам не устроила музыкантов и осталась неизданной.

А вот как «I Promise» звучала на концертах того периода:

Radiohead — I Promise | Live at Mansfield 1996 (1080p, 60fps) WiseRiley

Переиздание «OKNOTOKСomputer» выйдет 23 июня и будет доступно в трех вариантах — CD, винил и цифровая версия. Помимо «I Promise» на него войдут еще два неизданных трека, которые известны поклонникам Radiohead по редким концертным исполнениям — «Lift» и «Man Of War» («Big Boots»).