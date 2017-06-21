Sega выпустила приложение, в котором появятся все ретроигры компании

Sega анонсировала бесплатное приложение Sega Forever, в которое войдут самые известные игры компании, ранее доступные преимущественно на игровых приставках.

SEGA Forever launch trailer (English) SEGA Forever

По словам разработчиков приложения, все игры сохранят оригинальный сценарий и графику. Сначала в приложении будет всего пять игр: «Sonic the Hedgehog» , «Comix Zone», «Altered Beast», «Kid Chameleon» и «Phantasy Star II». Раз в две недели в приложение будут добавлять по одной новой игре.

Приложение будет доступно на iOS и Android с 22 июня 2017 года.