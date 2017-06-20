Как вывести человека из себя? Подписать его на рассылку группы Nickelback

Кто-то изобрел отличный (и анонимный) способ насолить человеку, который по каким-либо причинам вам не нравится. Неизвестный пользователь подписал американского сенатора Бена Сасса на рассылку канадской группы Nickelback, которую многие считают одной из самых ужасных групп в мире.

Теперь на все почтовые аккаунты Сасса приходят новости группы и письма для фанатов. И он не очень рад этому. Несмотря на то, что Nickelback достаточно посредственная группа, шутки про них, кажется, надоели уже всем.

To whoever just subscribed my email accts (family, work, obsolete) to multiple @Nickelback promotional & fan newsletters:



It's. Not. Funny. — Ben Sasse (@BenSasse) June 16, 2017

Nickelback — канадская рок-группа, образованная в 1995 году в городе Ханна. В 2003 году получила премию NME Awards в номинации «Худшая группа».