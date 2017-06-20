шапито

Как вывести человека из себя? Подписать его на рассылку группы Nickelback

Meduza
09:58, 20 июня 2017

Кто-то изобрел отличный (и анонимный) способ насолить человеку, который по каким-либо причинам вам не нравится. Неизвестный пользователь подписал американского сенатора Бена Сасса на рассылку канадской группы Nickelback, которую многие считают одной из самых ужасных групп в мире.

Теперь на все почтовые аккаунты Сасса приходят новости группы и письма для фанатов. И он не очень рад этому. Несмотря на то, что Nickelback достаточно посредственная группа, шутки про них, кажется, надоели уже всем.

«Тому, кто подписал мои аккаунты в почте (семейный, рабочий, старый) на все рассылки Nickelback: это не смешно».

Nickelback — канадская рок-группа, образованная в 1995 году в городе Ханна. В 2003 году получила премию NME Awards в номинации «Худшая группа». 

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