Зарисовки «Пикника на обочине» Концепт-арты к сериалу по повести братьев Стругацких, который передумали снимать

В 2016 году канал WGN America объявил о запуске сериала по мотивам фантастической повести «Пикник на обочине» братьев Стругацких. Студия Sony Pictures выпустила пилотную серию, однако канал отказался продолжать работу над проектом. Петербургский дизайнер Алексей Андреев работал над сериалом в качестве концепт-художника. «Медуза» с разрешения автора публикует работы Андреева.

Андреев занимается концепт-артом с 2005 года. В его портфолио — анимационный фильм «Ку! Кин-Дза-Дза!» Георгия Данелии и проект сериала ZONA по мотивам «Пикника на обочине». Концепты ZONA попали к режиссеру Алану Тейлору, который давно хотел снять сериал по повести Стругацких, и он позвал Андреева в проект.

«В 2015 и 2016 году я сделал несколько артов, описывающих атмосферу Зоны, ее артефакты, а также некоторых персонажей, включая робота и Мартышку», — рассказал «Медузе» Андреев, — «Процесс работы, как правило, строится так: сначала, после изучения сценария и фотографий локаций, происходит обсуждение, какие места и сюжеты необходимо отразить в рисунках. Затем художник создает несколько скетчей. Утвержденные скетчи рисуются в более детальной проработке». Свои работы Андреев создает в Adobe Photoshop и 3DCoat.

Художник считает, что WGN America отказался от «Пикника на обочине» из-за нехватки бюджета. «Сериал предполагал большое количество компьютерной графики, и, следовательно, должен был стоить довольно дорого. Проектам, которые требуют больших вложений, сложнее найти дорогу к зрителю», — рассказал Андреев.