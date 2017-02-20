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Вышел трейлер американского «Пикника на обочине». Но выйдет ли сам сериал, неизвестно

Meduza
08:35, 20 февраля 2017

На ютьюбе появился трейлер сериала «Пикник на обочине», снятого по мотивам повести братьев Стругацких.

Весной 2016 года канал WGN America заказал пилотный эпизод сериала. Однако в конце января канал отказался от экранизации «Пикника на обочине». В трейлере появляется эмблема канала AMC. Возможно, WGN America продали сериал AMC.

Главную роль в «Пикнике на обочине» играет Мэттью Гуд («Аббатство Даунтон», «Хорошая жена»). Режиссером сериала стал Алан Тейлор («Игра престолов», «Тор-2: Царство Тьмы»), а сценаристом — Джек Паглен («Превосходство»).

Выйдет ли сериал, неизвестно.

«Пикник на обочине» — научно-фантастическая повесть Аркадия и Бориса Стругацких, опубликованная в 1972 году. Главный герой повести — сталкер Рэдрик Шухарт, добывающий артефакты из аномальной зоны.
В 1979 году «Пикник на обочине» экранизировал Андрей Тарковский. Сценарий к фильму написали сами Стругацкие.
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