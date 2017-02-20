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Вышел трейлер американского «Пикника на обочине». Но выйдет ли сам сериал, неизвестно
На ютьюбе появился трейлер сериала «Пикник на обочине», снятого по мотивам повести братьев Стругацких.
Весной 2016 года канал WGN America заказал пилотный эпизод сериала. Однако в конце января канал отказался от экранизации «Пикника на обочине». В трейлере появляется эмблема канала AMC. Возможно, WGN America продали сериал AMC.
Главную роль в «Пикнике на обочине» играет Мэттью Гуд («Аббатство Даунтон», «Хорошая жена»). Режиссером сериала стал Алан Тейлор («Игра престолов», «Тор-2: Царство Тьмы»), а сценаристом — Джек Паглен («Превосходство»).
Выйдет ли сериал, неизвестно.
«Пикник на обочине» — научно-фантастическая повесть Аркадия и Бориса Стругацких, опубликованная в 1972 году. Главный герой повести — сталкер Рэдрик Шухарт, добывающий артефакты из аномальной зоны.
В 1979 году «Пикник на обочине» экранизировал Андрей Тарковский. Сценарий к фильму написали сами Стругацкие.