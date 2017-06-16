шапито
В соцсетях новый флешмоб. Надо крикнуть другу: «Пол — это лава!»
В конце мая британские блогеры Йоханна Джеймс и Кевин Фрешуотер опубликовали видео, на котором играли в детскую игру «горячий пол». Джеймс и Фрешуотер говорили друг другу, что пол — это лава, и за пять секунд один из них должен был найти себе укрытие.
После ролика блогеров другие пользователи вспомнили об игре и запустили флешмоб #thefloorislava.
She actually did it 😂😂😂💀#lavachallenge pic.twitter.com/67jqsQuUzG— Mariah🚿 (@vibeswbabygirl) June 1, 2017
When the Coca-Cola Bear plays #thefloorislavachallenge #lavachallenge pic.twitter.com/PwDIZUmqFC— Jarrod with a J (@ItsJ2TheRod) June 7, 2017
Но, кажется, у собак получается спасаться от воображаемой лавы лучше, чем у людей.