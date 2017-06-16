шапито

В соцсетях новый флешмоб. Надо крикнуть другу: «Пол — это лава!»

Meduza
12:33, 16 июня 2017

В конце мая британские блогеры Йоханна Джеймс и Кевин Фрешуотер опубликовали видео, на котором играли в детскую игру «горячий пол». Джеймс и Фрешуотер говорили друг другу, что пол — это лава, и за пять секунд один из них должен был найти себе укрытие.

После ролика блогеров другие пользователи вспомнили об игре и запустили флешмоб #thefloorislava.

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Но, кажется, у собак получается спасаться от воображаемой лавы лучше, чем у людей.

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