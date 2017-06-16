В конце мая британские блогеры Йоханна Джеймс и Кевин Фрешуотер опубликовали видео, на котором играли в детскую игру «горячий пол». Джеймс и Фрешуотер говорили друг другу, что пол — это лава, и за пять секунд один из них должен был найти себе укрытие.

A post shared by Kevin Freshwater (@kevinfreshwater) on May 29, 2017 at 12:16pm PDT

После ролика блогеров другие пользователи вспомнили об игре и запустили флешмоб #thefloorislava.

A post shared by Fort Worth Media🎬 (@theguywiththejuice) on Jun 15, 2017 at 8:52pm PDT

A post shared by DANI (@kivircigiiniz) on Jun 16, 2017 at 4:17am PDT

A post shared by The Floor Is Lava (@thefloorislavachallengee) on Jun 14, 2017 at 1:16pm PDT

A post shared by Ofek Nir|אופק ניר (@ofeknir___) on Jun 16, 2017 at 2:16am PDT

Но, кажется, у собак получается спасаться от воображаемой лавы лучше, чем у людей.

A post shared by The Floor Is Lava (@thefloorislavachallengee) on Jun 11, 2017 at 1:43pm PDT

A post shared by The Floor Is Lava (@thefloorislavachallengee) on Jun 12, 2017 at 1:21pm PDT