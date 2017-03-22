Продолжение флешмоба #моипервыеденьги, только грустное: #меняневзяли

Сотрудник агентства Great Артем Кудрявцев запустил флешмоб #меняневзяли. Пользователи фейсбука делятся под тегом историями о попытках устроиться на работу, неудачных собеседованиях и отказах.

Самого Кудрявцева не взяли пресс-секретарем «Одноклассников».

#МеняНеВзяли Алиса Беркана задала отличную тему! «Работы, на которые вас не взяли». Лилиана Пертенава не взяла меня в... Опубликовано Артемом Кудрявцевым 21 марта 2017 г.

И тут оказалось, что даже известных людей когда-то не брали на работу, причем они хотели устроиться в места, которые совсем с ними не ассоциируются. Так, сооснователь Look At Media Василий Эсманов получил отказы от десятка изданий, а также от Студии Артемия Лебедева и «Билайна».

Компании куда меня не взяли в своё время: Студия Лебедева, Студя Defa, Журнал Жалюз, журнал Офисьель, журнал Esquire, ж... Опубликовано Василием Эсмановым 21 марта 2017 г.

Футбольный комментатор Василий Уткин не смог стать ведущим российского аналога передачи «Top Gear», потому что не умеет водить машину.

#меняневзяли Год не помню, примерно десять лет назад, раздался звонок и я узнал, что беспокоят меня из очень крутого (та... Опубликовано Василием Уткиным 21 марта 2017 г.

Режиссер и сценарист Жора Крыжовников не попал на съемки сериала «Адъютанты любви».

Политик Борис Надеждин («Союз правых сил») с помощью флешмоба напомнил, как сложилась судьба его партии в Госдуме.

Оказалось, что многих не взяли на работу в силу странных обстоятельств. Так, Павла Пахомова, сына Пахома, не взяли в журнал «Афиша», так как до этого он проходил собеседование в издании W-O-S и выпил на нем водки.

#меняневзяли в Афишу в далёком 2011-м потому что за 2 часа до этого я проходил собеседование в WOS с водкой и разными вещами про которые тут писать нежелательно Опубликовано Павлом Пахомовым 21 марта 2017 г.

Пиар-менеджера Юлию Киверову не взяли стажироваться в компанию Philip Morris International. И все из-за корпоратива!

#меняневзяли стажировавться в philip morris int, потому что сразу после отбора был корпоратив где-то на красном октябре с живой музыкой, фуршетом и, как водится, баром. ну, эм, хм, мда не жалею! Опубликовано Юлей Киверовой 22 марта 2017 г.

Пиар-менеджера Наталью Шавшукову не взяли ни в «Макдоналдс», ни на Ульяновский автомобильный завод.

#МеняНеВзяли в Макдак на Пушкинской. Мне было 16 лет, у меня не было стационарного телефона и московской прописки. А ещ... Опубликовано Наталией Шавшуковой 22 марта 2017 г.

Пользовательницу фейсбука Оксану Семутину не взяли в «Почту России». И такое бывает!

#меняневзяли в почту россии как-то. это так унизительно было. до сих пор переживаю. Опубликовано Оксаной Семутиной 21 марта 2017 г.

А Юлию Герасимову не брали в авиакомпанию Lufthansa, но с третьего раза у нее все получилось.

#меняневзяли два раза в Люфтганзу, но на третий раз я их все равно достала ) Опубликовано Yulia Gerasimova 21 марта 2017 г.

В начале 2016 года в российском сегменте фейсбука прошел похожий флешмоб #моипервыеденьги. Тогда пользователи делились историями о первых подработках.