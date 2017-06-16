В Риге вор забрался в квартиру и сказал полиции, что он в ней живет. А затем проснулся настоящий хозяин

В ночь на 13 июня жители рижского района Иманта вызвали полицию — в подъезде кто-то шумел, а на лестничной площадке выключился свет. Прибывшие на место сотрудники обнаружили босого мужчину, который заходил в одну из квартир. Он утверждал, что это его съемное жилье. Когда полицейские попросили показать договор с арендодателем или ключи, мужчина замешкался. В этот момент в коридор вышел владелец квартиры. Он спал в соседней комнате и не слышал, что в его квартиру кто-то проник.

Преступник успел украсть бумажник. Его передали государственной полиции Латвии.

Iedzīvotāju Imantā pamodina divu policistu un kāda svešinieka rosība viņa dzīvoklī RigasPP